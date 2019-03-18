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Новости. Криминал
10:53, 18 Марта 2019
фото: Валерий Круподерщиков (слева) и Павел Ильин (справа)

Инструкторы лагеря на Сямозеро избежали наказания за гибель 14 детей

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Городской суд Петрозаводска освободил от наказания по истечению срока давности инструктора лагеря на Сямозере Валерия Круподерщикова и оправдал Павла Ильина, сообщает корреспондент "Столицы на Онего".

Такое решение после рассмотрения уголовного дела принял судья Александр Смирнов.

Ранее гособвинение потребовало назначить директору лагеря Елене Решетовой 9,5 лет колонии общего режима. Координатору Вадиму Виноградову - 8 лет колонии общего режима.

Инструкторам Павлу Ильину - 4 года колонии общего режима, Валерию Круподерщикову - 6 лет колонии общего режима.

Врио главы карельского управления Роспотребнадзора Людмиле Котович - 6 лет колонии-поселения с лишением права занимать определённые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.  Экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко - 6 лет колонии-поселения.

Следствием Решетовой и Виноградову было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности".

По версии следствия, Решетова, Виноградов, инструкторы Круподерщиков и Ильин, зная о штормовом предупреждении, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. При этом одно из плавательных средств было неисправно и перегружено. Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера, утверждают следователи. В результате шторма 18 июня каноэ с 24 детьми перевернулись, 14 воспитанников лагеря утонули.

На скамье подсудимых также оказались экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

Ранее фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, была приговорена к 3 годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.

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