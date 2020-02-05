Интересно проследить, кто из новых членов правительства или федеральных министров первым посетит Карелию

Можно предположить, что эти люди и станут "новыми кураторами" республики.

В течение ближайшего времени интересно проследить за тем, кто из вновь избранных членов правительства или федеральных министров первым посетит Карелию, или с кем из них Артур Парфенчиков встретится в Москве. Можно предположить, что эти люди и станут "новыми кураторами" республики.

На сегодняшний день известно, что глава Карелии уже провел первую встречу с новым вице-премьером российского правительства Викторией Абрамченко, которая курирует сельское хозяйство, рыболовство, экологию и другие вопросы. Ранее Абрамченко была заместителем министра экономического развития РФ, руководителем Росреестра. По неподтвержденной информации, успел Артур Парфенчиков встретиться и с Дмитрием Медведевым.

Насколько нам известно, власти Карелии так же подали заявку на визит в республику и самого Михаила Мишустина. Понятно, что одновременно это сделали и другие регионы, и поэтому особенно интересно проследить, какая наша республика окажется по счету в списке поездок нового премьера.

Карта ближайших встреч о многом расскажет.

Подробнее о том, как смена российского правительства скажется на ситуации в Карелии и реализации ФЦП, читайте в материале "Будет хуже? Или лучше?".