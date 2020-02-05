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Интересно проследить, кто из новых членов правительства или федеральных министров первым посетит Карелию

Новости. Политика
10:36, 06 Февраля 2020
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Можно предположить, что эти люди и станут "новыми кураторами" республики.

В течение ближайшего времени интересно проследить за тем, кто из вновь избранных членов правительства или федеральных министров первым посетит Карелию, или с кем из них Артур Парфенчиков встретится в Москве. Можно предположить, что эти люди и станут "новыми кураторами" республики.

На сегодняшний день известно, что глава Карелии уже провел первую встречу с новым вице-премьером российского правительства Викторией Абрамченко, которая курирует сельское хозяйство, рыболовство, экологию и другие вопросы. Ранее Абрамченко была заместителем министра экономического развития РФ, руководителем Росреестра. По неподтвержденной информации, успел Артур Парфенчиков встретиться и с Дмитрием Медведевым.

Насколько нам известно, власти Карелии так же подали заявку на визит в республику и самого Михаила Мишустина. Понятно, что одновременно это сделали и другие регионы, и поэтому особенно интересно проследить, какая наша республика окажется по счету в списке поездок нового премьера.

Карта ближайших встреч о многом расскажет.

Подробнее о том, как смена российского правительства скажется на ситуации в Карелии и реализации ФЦП, читайте в материале "Будет хуже? Или лучше?".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-02-06 14:56:57
Нужно присылать аудиторов счётной палаты Кудрина (" друга " димона и Ко ) первыми , пусть посмотрят что-тут приставы , буряты и москвичи наворотили , а там и поговорить , с теми кто останется . :)
кир
2020-02-06 13:44:40
Первым должен приехать заплечных дел мастер. Палач. Суды-тройки будут работать круглосуточно. Люди потеряли всякий стыд и страх. Так не годится.
zanoza
2020-02-06 11:40:57
Региону ,да и стране не "кураторы" нужны, а реальное экономическое развитие, которого нет! В России построена паразитическая "раздаточная, полуфеодальная экономика". Этот тип, к сожалению исторически, "генетически", доминировал в худшие периоды развития страны, являясь отражением отношений крепостного права. Элиты дают обет верности, в ответ они получают вотчины для "кормления". Когда-то это были поместья, сейчас нефтяные компании, губернии, крупные статьи бюджета. Некоторые отрасли, например, военная, просто купается в деньгах.Национальная идея наших элит - не "эффективность", а "обогащайся кто может". Остальное по принципу остаточности.
Чтобы не повторить участь СССР и Царской России, нужно срочно менять экономическую модель, беря из нее лучшее, что было в этих обеих системах. Страну может спасти только восстановление промышленности и импортозамещение на базе эмиссии рубля, рост экспорта технологичной продукции; продажа сырья поддержать экономику уже не может. Россия ждет Нового Курса - и чем раньше мы к нему придем, тем больше шансов превратить возможность катастрофы в русское экономическое чудо. Но пока общество активно не выразит свое несогласие с нынешней политикой, перемен не будет.
Изя
2020-02-06 14:57:17
zanoza, ++++++++++++
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