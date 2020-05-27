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Интернерт-торговля в Карелии получит субсидии на покупку автотранспорта для доставки товаров

Новости. Экономика
11:46, 28 Мая 2020
фото: pixabay
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Карельские предприниматели, решившие организовать интернет-торговлю, получат из бюджета компенсации расходов на приобретение автотранспорта для доставки товара покупателям.

Об этом сообщил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев во время онлайн-семинара для предпринимателей, организованного на официальной странице правительства Вконтакте.

По его словам, уже приняты первые решения, какие расходы будут компенсироваться за счет бюджета.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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