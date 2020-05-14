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Интернет-магазин "Сделано в Карелии" может стать эффективнее корпоративных торговых площадок

Новости. Общество
13:43, 15 Мая 2020
фото: © "Сделано в Карелии"
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Маркетплейс "Сделано в Карелии", объединивший сотни карельских производителей товаров и услуг, может быть эффективнее корпоративных сайтов, которые каждая компания создает самостоятельно.

Такое мнение высказал известный предприниматель, один из основателей карельского сыроварения Дмитрий Воронов после того, как получил первые заказы на свою продукцию с помощью ресурса "Сделано в Карелии".


© пресс-служба правительства РК

"У меня есть свой сайт уже пару лет, но ни одной заявки от покупателей за это время не было. А здесь за две недели уже 7 заказов", – рассказал сыровар.

Он объяснил это тем, что маркетплейс имеет внушительные возможности по продвижению – ресурс создан Минэкономразвития республики совместно с Корпорацией развития Карелии.     

"Предпринимателям не особо есть когда заниматься продвижением сайтов, даже если они у них есть. А тут организаторы сами продвигают интернет-площадку и, соответственно, тех, кто на ней размещает свои товары и услуги", – пояснил Воронов.

Маркетплейс "Сделано в Карелии" создан для поддержки бизнеса в период ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Предприниматели, лишившиеся клиентов из-за режима самоизоляции, могут бесплатно разместить на сайте информацию о товарах и услугах, договориться с заказчиками об оплате и доставке.

"Я разместил информацию, фотографии – у меня более 20 наименований продукции. Люди звонят, интересуются, а я сам развожу", – рассказал предприниматель.

Власти республики уже объявили, что маркетплейс продолжит работать и после отмены ограничений. По мнению вице-премьера Дмитрия Родионова, "Сделано в Карелии" станет дополнительным стимулом для развития интернет-торговли в регионе.

По мнению Дмитрия Воронова, в том сегменте, где он работает – производстве крафтовых сыров – интернет-торговля не будет иметь решающего значения. Однако получить 15-20% продаж за счёт выхода в онлайн вполне реально, добавил сыровар.

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Комментарии

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zanoza
2020-05-15 14:45:44
Ну хоть кому-то этот сайт помог привлечь покупателей.
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