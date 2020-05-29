Интернет-магазин УФСИН начал принимать заказы для заключенных Карелии

Родственники заключенных получили возможность собирать и отправлять им посылки, воспользовавшись услугами интернет-магазина, сообщили в УФСИН Карелии.

Для родственников, осужденных и подследственных, находящихся в учреждениях УФСИН России по Республике Карелия, ФГУП "Архангельское" ФСИН России организовало работу интернет-магазина. Услуга "Доставка товаров и продуктов" начала функционировать на сайте www.fsin-peredaha.ru.

Данный сервис предназначен для удаленного формирования заказов, предназначенных лицам, находящимся в следственных изоляторах или отбывающим наказание в местах лишения свободы. Все товары из магазина доходят до адресата с сохранением целостности упаковки. То есть продукты питания не вскрываются на предмет обнаружения запрещённых предметов, спрятанных ухищрённым способом, так как весь товар в магазины поступает централизовано через ОСП Карелия ФГУП "Архангельское" ФСИН России.

Подробную информацию о работе интернет-магазина и правилах пользования можно найти на сайте: www.fsin-peredaha.ru Все вопросы по работе Интернет-магазина принимаются по телефону: 8- (812)-456-16-40.