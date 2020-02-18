Интернет-магазины обяжут принимать карты "Мир"

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий обязанность владельцев торговых интернет-площадок обеспечивать возможность безналичных расчетов с использованием платежной карты "Мир".

"Законопроектом предлагается расширить круг субъектов предпринимательской деятельности, обязанных обеспечить для потребителей возможность осуществления расчетов в безналичном порядке с использованием национальных платежных инструментов", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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