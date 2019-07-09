Интернет-ритейлер "VIP-имидж": 59 пунктов выдачи в разных городах России

Вот уже 6 лет компания "ВИП-имидж" успешно поставляет салонам красоты, парикмахерским и кабинетам маникюра-педикюра мебель, инструменты и профессиональное оборудование по низким ценам. Однако владельцы интернет-магазина пошли дальше и открыли пункты выдачи заказов в 59 городах России.

Основные товарные группы, реализуемые нашей компанией:

Оборудование для парикмахерских;

Косметологическое оборудование;

Маникюрное и педикюрное оборудование, лампы для сушки ногтей;

Оборудование для Барбершопов;

Мебель различного назначения дл салонов;

Стулья и кресла для мастеров и клиентов;

Оборудование для стерилизации и дезинфекции инструментов.

Забота о клиентах

Интернет-ритейлер "VIP-имидж" заключил договор на сотрудничество с крупнейшей службой экспресс-доставки "СДЭК". Теперь получение товаров по России происходит в максимально сжатые сроки. Список населенных пунктов, в которых есть офисы выдачи, представлен на сайте торговой компании во вкладке "Контакты".

"ВИП-имидж" постоянно развивается, следит за новыми тенденциями и стремится к повышению качества своих услуг. Поэтому одной из приоритетных задач магазина была быстрая и удобная для покупателя доставка товаров. Открытие дополнительных пунктов выдачи стало еще одним подтверждением модернизации сервиса и заботы о клиентах.

Преимущества сотрудничества

Компания напрямую работает с производителями и официальными дистрибьюторами, а также имеет собственное производство мебели и инструментов. Это позволяет поддерживать низкие цены и широкий ассортимент продукции. Помимо этого, на все оборудование предоставляется гарантия и распространяется сервисное обслуживание.

Покупка в интернет-магазине "VIP-имидж" – это:

Качественное оборудование, инструменты и мебель различных ценовых категорий.

Экономия времени и денег.

Быстрая доставка по всей России.

Наличная и безналичная формы оплаты.

Возможность оформить кредит или рассрочку.

Сотрудники магазина помогают подобрать продукцию и удобный вариант доставки: самовывоз, до двери или пункта выдачи. Покупки выгодны предпринимателям разных уровней, работающим в сфере красоты и медицины. Есть отличные предложения по оснащению "под ключ" парикмахерских и салонов красоты.

Если вас заинтересовала продукция компании, закажите обратный звонок, напишите в мессенджеры WhatsApp или Viber или свяжитесь с менеджерами в г. Москве по телефону +7 (495) 127-01-72. Получите консультацию и заказывайте мебель, инструменты и оборудование в любое удобное время через специальную форму на сайте.

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