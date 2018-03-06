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Новости. Общество
23:30, 06 Марта 2018

Интернет заменил россиянам секс и водку

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Граждане России готовы пожертвовать многим ради доступа в виртуальный мир.

В списке радостей жизни, которых респонденты согласны лишиться, не только конфеты и пирожные.

О сладостях и говорить нечего – 32% опрошенных консалтинговой компанией The Boston Consulting Group (BCG) не считают отказ от них проблемой. В списке потенциальных ограничений, на которые решатся россияне ради привилегии сидеть в Сети – отказ от кофе (27%), от спорта и фитнеса (24%), от личного автомобиля (20%). Еще 3% интернет-фанатиков согласны пожертвовать даже общением с друзьями.

Исследование на тему "Насколько цифровизированы российские потребители?" проводилось в 2017 году. Оно охватило четыре тысячи респондентов в возрасте от 14 лет из всех федеральных округов. В каждой региональной выборке – минимум 25% на каждую из доходных категорий (по среднедушевому доходу): менее 27 тысяч рублей, 27-60 тысяч рублей, более 60 тысяч рублей.

Результаты показали, что россияне являются весьма активными пользователями: 92% респондентов выходят в интернет ежедневно, 83% проводят в Сети от двух до восьми и более часов в день. Ценность интернета в жизни людей с 2013 года заметно повысилась: число тех, кто посчитал бы исчезновение Всемирной паутины катастрофой, в 2017 году выросло до 65% – с 48% в 2013-м, пишут Дни.ру.

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