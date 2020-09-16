Инвалид без ног покорил Эльбрус (ФОТО)

Десантник, оставшийся без ног при обрушении казармы в Омске, покорил самую высокую гору на территории России.

Восхождение на самую высокую гору на территории России заняло у мужчины целых 15 часов. Его руки выдержали эту нагрузку, сообщает "ОмскИнформ".

Житель Уфы, который лишился обеих ног при обрушении казармы в Омске летом 2015 года, покорил Эльбрус – самую высокую (5642 метра) гору на территории России. Он стал первым человеком без ног, кому это удалось.





Уфимца сопровождали два альпиниста, но в гору он шел самостоятельно – на одних руках.

"Не знаю, как мои руки это выдержали. Прошел на них 13 километров, и это не ровная поверхность. Это 13 километров подъемов и спусков и 15 часов работы. Так я стал первым человеком в истории горы Эльбрус, который взошел на вершину на одних руках" – отметил мужчина.

Обрушение казармы 242-го учебного центра ВДВ в поселке Светлом на окраине Омска произошло в середине лета 2015 года. В результате трагедии погибли 24 солдата-срочника, их сослуживцы получили различные травмы.