Инвалид из Петрозаводска написала ногой обращение Путину

В Петрозаводске 45-летняя женщина-инвалид, прикованная к коляске, попросила президента страны увеличить пособие по уходу за инвалидами.

Галина Широкорад - инвалид первой группы с детства, у нее тяжелая форма ДЦП, руками она не владеет, на компьютере работает ногой. Родители у Галины умерли, а старший брат погиб на службе в полиции. Женщина осталась одна, без помощи. Сама она не может ни лечь, ни встать, ни поесть, ни одеться. Жить ей помогает сиделка, которая находится с ней 24 часа. Работу сиделки государство оценило в 1200 рублей в месяц, остальные деньги - 18 тысяч Галина вносит самостоятельно - это средства, накопленные мамой. Мама у Галины умерла 8 лет назад. Все это время женщина-инвалид тратила деньги на сиделку, чтобы иметь возможность жить дома, а не в интернате.

И сейчас, когда деньги подходят к концу, Галина в отчаянии обратилась к президенту страны за помощью, чтобы он увеличил пособие на оплату сиделки с 1200 рублей хотя бы до 10 тысяч, как опекунам детей-инвалидов.

"Здравствуйте, уважаемый президент России Владимир Владимирович Путин! Пишет Вам инвалид первой группы с детства (ДЦП) Галина Широкорад.

Спасибо Вам за то, что Вы наконец-то обратили внимание на проблемы ЛОУ (лиц, осуществляющих уход за инвалидами и престарелыми) и в своем послании Федеральному Собранию дали поручение увеличить пособие по уходу за ребенком-инвалидов и инвалидом 1 гр. с детства родителям и опекунам до 10 тысяч рублей.

Но представьте такую ситуацию, когда ребенок-инвалид вырос и у него умерли родители, а уход за ним осуществляют либо родственники, либо сиделка. Что делать таким людям, на которых Ваш указ не распространяется, тем самым дискриминируя их? Я оказалась именно в такой ситуации, инвалид первой группы с детства, у которой умерли родители, нет опекуна, и уход за мной осуществляет сиделка на скопленные родителями деньги, которые закачиваются уже, за 8 лет жизни без мамы.

Объясните, пожалуйста, почему я и многие такие инвалиды, оставшись без родителей и помощи, получала и буду получать 1200 рублей, а другой такой же инвалид с родителями будет получать по указу президента 10 тысяч рублей? Владимир Владимирович, почему вы нас, по сути, инвалидов-сирот, так разделили, дискриминировали?

И еще, я не понимаю, почему родитель должен обязательно стать опекуном, чтобы получать пособие в 10 тысяч рублей? А по вашему указу, если родитель не является опекуном, он получает все те же 1200 рублей. А родители, вышедшие на пенсию, которая у них мизерная, потому что ухаживали за своими больными детьми, совсем ничего получать не должны, у них ведь есть своя пенсия и выросший ребенок-инвалид, за которым все труднее ухаживать. Силы матерей таких инвалидов быстро гаснут, поскольку им не до себя и не до своего здоровья, они вымотаны жизнью.

Уважаемый Владимир Владимирович, я присоединяюсь к обращениям матерей детей-инвалидов! Пока Указ еще не вступил в силу, очень прошу Вас внести в него правки и учесть:

- ежегодную индексацию пособий ЛОУ

- выплату пособия ЛОУ после выхода на пенсию

- увеличение пособия ЛОУ, не являющимися родителями, а также по уходу за инвалидами 1 группы и престарелыми", - говорится в обращении.

Подробнее о жизни Галины Широкорад, которая, несмотря на то, что прикована к коляске, пытается сама заработать на сиделку, чтобы не оказаться в доме-интернате, читайте здесь.