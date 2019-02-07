Спящему на полу инвалиду в Карелии нашли диван

В Центр соцработы Питкяранты обратился инвалид с просьбой помочь ему в приобретении кровати или дивана.

Напомним, в паблике Центра социальной работы Питкяранты было опубликовано объявление с просьбой помочь пожилому инвалиду, который спит на голом полу. По данным учреждения, сам инвалид не сможет принести или перевезти мебель, так как он одинокий и больной человек.

В Центр поступают звонки со всей республики. Граждане предлагают свою помощь, в том числе материальную. Директор Центра Татьяна Веденеева сказала, что не так просто решить вопрос с переводом денег. Потому что мужчина сам не в состоянии управлять счетом. Специалисты сейчас пробуют договориться с благотворительными фондами, через которые можно было бы перевести деньги и приобрести все необходимое.

Жительница поселка Ууксу откликнулась и предложила перевезти свой диван 61-летнему мужчине.

В соцзащите рассказали, что дедушка очень хороший, работящий. Местные жители его подкармливают, помогают.

Он стоит на учете у психиатра и зачастую не контролирует свои действия. Летом он выбросил всю мебель, поэтому и спал на голом полу. Живет мужчина в общежитии в двухкомнатной квартире. Раньше с ним жила мама, но она давно скончалась, и пенсионер остался один.

Татьяна Веденеева отметила, что он категорически отказывается от проживания в доме-интернате. Но его удалось уговорить о принятии помощи от соцработника.