В Карелии просит помощи инвалид, который спит на полу на одеяле

Центр социальной работы Питкяранты сообщил об инвалиде, который нуждается в кровати или диване.

"Уважаемые жители города и района! К нам в Центр обратился инвалид с просьбой помочь ему в приобретении кровати или дивана. Он спит на полу на одном одеяле. Нет постельного белья. Если у кого-нибудь есть возможность передать ему старый диван - будем очень благодарны", - сообщается в паблике Центра социальной работы Питкяранты .

По данным учреждения, сам инвалид не сможет принести или перевезти мебель, так как он одинокий и больной человек.

Телефон центра (81433) 4-49-95, 4-49-94.