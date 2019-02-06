В Карелии просит помощи инвалид, который спит на полу на одеяле

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Центр социальной работы Питкяранты сообщил об инвалиде, который нуждается в кровати или диване.
"Уважаемые жители города и района! К нам в Центр обратился инвалид с просьбой помочь ему в приобретении кровати или дивана. Он спит на полу на одном одеяле. Нет постельного белья. Если у кого-нибудь есть возможность передать ему старый диван - будем очень благодарны", - сообщается в паблике Центра социальной работы Питкяранты .
По данным учреждения, сам инвалид не сможет принести или перевезти мебель, так как он одинокий и больной человек.
Телефон центра (81433) 4-49-95, 4-49-94.
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