Инвалиды в Карелии смогут воспользоваться услугами сурдопереводчика

Воспользоваться услугой сурдопереводчика можно на основании заявления и индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, сообщили в Фонде соцстрахования по Карелии.

В соответствии с правилами предоставления услуг по переводу русского жестового языка инвалид с нарушением слуха на основании индивидуальной программы реабилитации или абилитации имеет право на оплату до 40 часов сурдоперевода в течение 12 месяцев со дня подачи заявления в отделение Фонда.

За неиспользованные часы сурдоперевода денежная компенсация не выплачивается.

В текущем месяце отделение Фонда заключило государственный контракт на оказание услуг сурдоперевода инвалидам с единственным поставщиком – Карельским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих". Согласно контракту отделением Фонда будет оплачено 1002 часа услуг сурдоперевода.

С заявлениями на оказание услуги необходимо обращаться в отделение Фонда на ул. Красной, 49. Для удобства граждан прием заявлений осуществляется уполномоченными в районах республики. Можно также обратиться через МФЦ и Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В отделении Фонда работает "горячая линия" по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации: 79-10-33.