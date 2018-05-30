Инвестиции в экономику Карелии выросли почти на 27% за первый квартал

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Объем инвестиций в основной капитал за январь-март 2018 года в Карелии достиг 5,6 млрд. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост инвестиций составил 26,8% в сопоставимых ценах.
Данные приведены в докладе Карелиястата о социально-экономическом положении республики в 2018 году.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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