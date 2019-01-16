Инвестор готов вложить 1,5 млрд рублей в модернизацию котельных Карелии

Новости по теме
Загрузка...
Правительство Карелии заключило соглашение с компанией, готовой вложить 1,5 млрд рублей в модернизацию ряда котельных в регионе.
Правительство республики заключило соглашение с компанией ООО "Энергия. Карелия", которая готова выступить инвестором процесса модернизации ряда региональных котельных.
Об этом сообщила на брифинге в правительстве первый замминистра строительства, ЖКХ и энергетики Анна Борчикова.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.01.2019, 15:08
09.01.2019, 10:33
09.01.2019, 15:41
09.01.2019, 11:15
09.01.2019, 15:34
Аналитика
Сегодня 12:25
Капитал
Ни одно из начинаний "плана перезагрузки" Корпорации развития Карелии в 2018 году реализовано не было.
14.01.2019 12:12
14.01.2019 10:15
11.01.2019 12:14
11.01.2019 09:30
Чтиво
11.01.2019 15:22
Личное мнение
Когда россияне смогут выбраться из временной петли?
29.12.2018 16:11
29.12.2018 11:05
Медиа
10.01.2019 14:36
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии