Инвестор готов вложить 1,5 млрд рублей в модернизацию котельных Карелии

Правительство Карелии заключило соглашение с компанией, готовой вложить 1,5 млрд рублей в модернизацию ряда котельных в регионе.

Правительство республики заключило соглашение с компанией ООО "Энергия. Карелия", которая готова выступить инвестором процесса модернизации ряда региональных котельных.

Об этом сообщила на брифинге в правительстве первый замминистра строительства, ЖКХ и энергетики Анна Борчикова.

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