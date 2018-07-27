Инвестор из Чехии может построить в Карелии завод стоимостью до 150 млн евро, заявили власти

Чешские инвесторы заинтересовались проектом строительства мусоросжигательного завода в Карелии, стоимость которого может составить до 150 млн евро, сообщает региональное правительство.

Проект строительства завода обсуждался в Петрозаводске.

Министр природных ресурсов и экологии РК Алексей Щепин отметил, что республика готова стать партнером в реализации данного проекта: "Строительство мусоросжигательного завода целесообразно с точки зрения экономики, создания новых рабочих мест. Подобных предприятий в Карелии не было, и новый завод может стать неотъемлемой частью комплексной системы по обращению с ТКО совместно с раздельным сбором, сортировкой и вторичной переработкой".

По словам президента компании-инвестора MCE INVEEST s.r.o. Сабита Керимова и вице-президента Павла Гошека, проект предусматривает возможность переработки и утилизации (процентное соотношение этих процессов в настоящее время находится в стадии обсуждения). На предприятии предполагается установка самых современных многоступенчатых систем очистки, применяемых на подобных производствах в Европе. Это позволит предельно минимизировать выброс вредных веществ в атмосферу.

"Предполагаемая мощность будущего завода составит 150 тыс. тонн ТКО в год, а площадь, необходимая для его размещения, порядка 30 га. Также Сабит Керимов сообщил, что инвестиции в проект составят более от 80 до 150 млн. евро в зависимости от комплектации предприятия, а срок реализации 2 года", - отмечается в сообщении.

На заводе в процессе утилизации предполагается выработка тепловой энергии мощностью 20 МВт, которая может использоваться в хозяйственных целях для тепло- и электроснабжения. В связи с этим участники совещания обсудили по предложению инвесторов вопрос возможности строительства тепличного комплекса с круглогодичным выращиванием овощей. Комплекс будет работать на полезной топливной энергии предприятия и может разместиться на расстоянии километра от завода в санитарно-защищенной от него зоне.

Для реализации инвестпроекта будут рассмотрены несколько земельных участков. Как сообщил Алексей Щепин, один из них площадью 18,3 га находится в Кондопожском районе, возможности для его расширения имеются. Кроме того, недалеко от данного участка расположен действующий полигон ТКО, и технологии инвесторов предусматривают возможность переработки имеющихся на нем отходов.