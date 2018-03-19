Инвестор, пытающийся создать современную офтальмологию в Карелии, показал свои клиники в Белоруссии

Наш соотечественник предприниматель из Литвы Олег Ковригин, который приехал в Карелию с желанием создать в нашей республике лучшую офтальмологию в России, пригласил журналистов трех ведущих карельских изданий в Белоруссию, чтобы показать, как там работают построенные им офтальмологические центры.

Корреспондент "Столицы на Онего" также побывала "в гостях у батьки Лукашенко" и увидела, как в Белоруссии относятся к инвесторам.

Например, в Бресте находится одно из самых современных зданий глазной клиники, которое открылось всего несколько месяцев назад.

Уникальность здания в том, что ранее в этих стенах располагалась тайная полиция Польши, в годы Великой Отечественной войны - гестапо, а в послевоенное время КГБ. В подвалах отбывал наказание Степан Бандера.

Это историческое здание власти Беларуси выставили на аукцион, где его и приобрел Олег Ковригин. Долгие шесть лет шла реконструкция объекта.

Три года согласовывали проекты с Минкультуры, еще три велось строительство, под чутким руководством археологов и архитекторов.

В результате под бой курантов в 2017 году новая клиника, укомплектованная по последнему слову техники, больше похожая на космическую лабораторию, распахнула свои двери пациентам.

Клиника в Бресте – это не просто ультрасовременное медицинское учреждение, расположившееся в историческом здании, имеющем культурное значение для Беларуси, но это, прежде всего, показатель, как белорусские власти относятся к инвесторам и как Ковригин, в свою очередь, умеет выполнять условия договора.

Читайте в материале "Белорусская офтальмология дает фору Карелии", сколько клиник открыл в Белоруссии Олег Ковригин и почему не получаетя создать такую красоту в Петрозаводске.