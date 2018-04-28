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Новости. Общество
09:33, 28 Апреля 2018

Инвестору в Карелии отказали в праве на получение участка без торгов

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ООО "Белый конь", которое занимается строительством многофункционального агротуристического комплекса "Мишкина Малина" в Карелии, лишилось права на получение земельного участка без торгов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал 25 апреля распоряжение №216-р, согласно которому другое распоряжение (№438-р от 20 октября 2016 года) признано утратившим силу.

Отметим, что документом под №438-р глава Карелии Александр Худилайнен предоставил ООО "Белый конь" право на заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов для размещения многоцелевого агротуристиского комплекса "Мишкина Малина".

По данным министерства культуры Карелии, на территории комплекса планируется расположить мотель, хостел и отдельные домики для семей, кафе, обустроенный палаточный кемпинг и автокемпинг. В 2015 году на месте будущей "Мишкиной Малины" установили арт-объект.

Отметим, что 3 ноября 2016 года ООО "Белый Конь" направило в Госкомитет Карелии по управлению государственным имуществом и организации закупок  заявление о предоставлении в аренду на 49 лет без проведения торгов земельных участков с кадастровыми номерами 10:12:0051303:941 и 10:12:0051303:978 для размещения "Мишкиной Малины".

В письме от 6 декабря 2016 года Госкомитет написал, что поскольку испрашиваемые земельные участки находятся на землях сельскохозяйственного назначения, для использования их в предлагаемых заявителем целях необходимо осуществить перевод земель в другую категорию и изменить вид разрешенного использования.

ООО "Белый Конь" просило Арбитражный суд Карелии признать неправомерным отказ Госкомитет в предоставлении без торгов в аренду земельных участков и понудить ответчика осуществить подготовку проектов договоров аренды. Суд в удовлетворении требований отказал.

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Виталий
2018-04-28 09:49:33
Скоро слово "инвестор" "мы" забудем....
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