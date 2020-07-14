ИП Марков Н.А.: расценки на печать агитационных материалов

ИП Марков Н.А. публикует расценки на печать агитационных материалов.

ИП Марков Н.А., ИНН 100110399126, Юр. адрес: 185005, Карелия Респ., Петрозаводск г., Промышленная ул., д. 3, кв. 1 публикует сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам на должность глав муниципальных образований и зарегистрированных кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления в Республике Карелия в период избирательной кампании по выборам глав муниципальных образований и депутатов представительных органов местного самоуправления в Республике Карелия, которые состоятся 13 сентября 2020 года.