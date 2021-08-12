Ипотека в Карелии подешевела

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в Карелии в июне этого года, составила 6,91%.

Это меньше, чем год назад, когда ставка равнялась 7,32%.

Такие данные приведены в аналитическом обзоре Единого ресурса застройщиков за 7 месяцев 2021 года.

По величине процентной ставки Карелия вошла в 30-ку регионов России с самой дешевой ипотекой.

По данным Банка России в июне средний размер ипотечного кредита в Карелии достиг 2,43 млн рублей, что на 22,4% больше, чем год назад.

За 6 месяцев 2021 года общий объем ипотечного кредитования в Карелии составил 9,6 млрд рублей — в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.