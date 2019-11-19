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Новости. Общество
10:41, 19 Ноября 2019
фото: © ИА "Республика"

Ирина Мирошник: "Мы должны создать интеллектуальную транспортную модель Петрозаводска"

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Глава столицы Карелии Ирина Мирошник поделилась планами по изменению транспортной системы города, которые предполагает предлагает проект "Умный город".

"Конечно, ситуация с организацией дорожного движения у нас сложная. В рамках проекта мы должны создать интеллектуальную транспортную модель Петрозаводска. Первый шаг в этом направлении мы уже сделали - до конца ноября будет готов проект комплексной схемы организации дорожного движения, с помощью которой мы рассчитываем оптимизировать транспортные потоки на самых загруженных улицах города. Наша задача - организовать в Петрозаводске режим "зеленой волны", когда светофоры пропускают автомобили в оптимальном ритме, что позволяет свести к минимуму образование пробок. А для этого наши дороги необходимо оборудовать дополнительной автоматикой", - рассказала "Столице на Онего" Ирина Мирошник.

Глава города отметила, что уже сегодня по проекту "Умный город" ведется большая работа в сфере общественного транспорта. Система "Умный транспорт" позволяет через сайт или приложение для смартфонов видеть местонахождение троллейбусов и автобусов на карте города. Недоступными остаются лишь пять маршрутов, владельцы которых пока не хотят интегрироваться в систему.

Кроме того, частные перевозчики не спешат устанавливать в автобусах онлайн-кассы, позволяющие оплачивать проезд банковскими картами. В троллейбусах же терминалы работают уже с 1 июля.

"Благодаря появлению онлайн-касс в будущем мы сможем создать в Петрозаводске единую систему оплаты проезда в разных видах общественного транспорта, как в Москве и Санкт-Петербурге", - считает Мирошник.

Подробнее о том, как Петрозаводск планирует "поумнеть", читайте здесь.

 

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Комментарии

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Devil
2019-11-19 10:54:37
О чём речь ? Вы еще не выполнили свои решения по запрещении остановок транспорта на ул. М Горького , Красноармейской , Балтийской и т.д со 2 ноября т.г .
Освободите центральные улицы от припаркованного транспорта в дневное время ( после 20.00 и до 7.00 пусть стоят ) , это большого ума не требует .
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