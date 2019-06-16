Ирина Мирошник: на благоустройство Петрозаводска потратят 700 млн рублей

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала, как будет меняться карельская столица

По словам Ирины Мирошник, в общей сложности Петрозаводск в этом году потратит на благоустройство около 700 миллионов рублей. Эта значительная сумма – консолидация федеральных, региональных и муниципальных средств, которые поступают по различным направлениям – в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", программы поддержки местных инициатив, "Формирование комфортной городской среды" и других.

"У муниципалитетов появляются достаточно большие возможности. И когда выделяются такие значительные средства, важно грамотно ими распорядиться", - говорит Ирина Мирошник.

Мы начинаем наш объезд с центра Петрозаводска, где сейчас активно ремонтируются дороги, а на улице Шотмана, впервые с момента строительства, - полностью меняется асфальт на тротуарах. Вместе с главой города работы на объектах контролируют ее заместители, а также депутаты Петросовета.

Подробнее о ремонте и о том, как преобразится Петрозаводск, читайте здесь.