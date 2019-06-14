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Новости. Общество
15:29, 14 Июня 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Ирина Мирошник показала, как маленькими шагами решается большая задача благоустройства Петрозаводска

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Провели целый день с главой Петрозаводска Ириной Мирошник и посмотрели, как благоустраивается город.

Петрозаводск меняется. Особенно это заметно сейчас, когда с началом лета в городе начались масштабные ремонтные работы – ремонтируются дороги, тротуары, дворы, благоустраиваются парки, скверы, аллеи, к новому учебному году готовятся школы и детские садики.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник много времени проводит на объектах благоустройства, потому что при таком масштабе проведения работ на первый план выходит контроль качества и обеспечение комфорта горожан в период большого ремонта. Важно, чтобы пока идут дорожные работы, город не вставал в пробках, а ночью техника не мешала людям спать; чтобы ускорение графика не шло в ущерб качеству, и чтобы при реализации проектов учитывалось мнение жителей.

По словам Ирины Мирошник, в общей сложности Петрозаводск в этом году потратит на благоустройство около 700 миллионов рублей. Эта значительная сумма – консолидация федеральных, региональных и муниципальных средств, которые поступают по различным направлениям – в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", программы поддержки местных инициатив, "Формирование комфортной городской среды" и других.

"У муниципалитетов появляются достаточно большие возможности. И когда выделяются такие значительные средства, важно грамотно ими распорядиться", - говорит Ирина Мирошник.

Мы начинаем наш объезд с центра Петрозаводска, где сейчас активно ремонтируются дороги, а на улице Шотмана, впервые с момента строительства, - полностью меняется асфальт на тротуарах. Вместе с главой города работы на объектах контролируют ее заместители, а также депутаты Петросовета.

Подробнее о ремонте и о том, как преобразится Петрозаводск, читайте здесь.

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