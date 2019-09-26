Ирина Мирошник рассказала, как победила блатников в очереди в детские сады

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник в большом интервью рассказала о том, что считает успехом в своей работе.

"Если вы спрашиваете о том, что дорого и ценно лично для меня, то я назову электронную очередь в детские сады. То, что нам удалось сделать ее по-настоящему закрытой от каких-либо вмешательств, я считаю победой, - рассказала Ирина Мирошник. - При дефиците мест в дошкольных учреждениях в их распределении не должно быть никакой несправедливости — это моя принципиальная позиция. Блат недопустим, и я боролась с ним беспощадно. Мы намеренно перенесли очередь на сервер государственного университета, чтобы у сотрудников администрации не было доступа к этим данным, а значит, и возможности их исказить. Мне пришлось принимать жесткие меры в управлении образования, объясняя сотрудникам, что они не вправе решать за родителей, в какой сад удобнее водить детей. Раз очередь единая городская, люди вправе сами делать свой выбор. Следующий этап работы был с заведующими, у которых в садах все-таки по старинке возникали дети не из списков, и отчислить их мы уже не могли. Сколько я ни просила, ни уговаривала, заведующие не понимали — и я начала увольнять. Только тогда мою позицию восприняли серьезно. При этом все знали, что обмануть меня, успокоив, будто проблема формально решена, невозможно. Информацию о нарушениях я получала напрямую — буквально на каждом приеме граждан были жалобы. Казалось, этот поток не закончится никогда. И вдруг всё прекратилось. Обращений по поводу несправедливой очереди в детские сады не стало — проблема ушла, мы ее преодолели. И я без ложной скромности считаю это большим достижением. Особенно в условиях, когда наш город растет — население прибывает".

Подробнее читайте в интервью "Большие перемены с Ириной Мирошник".