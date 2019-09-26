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Новости. Общество
12:21, 26 Сентября 2019
фото: © Леонид Николаев

Ирина Мирошник рассказала, как победила блатников в очереди в детские сады

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник в большом интервью рассказала о том, что считает успехом в своей работе.

"Если вы спрашиваете о том, что дорого и ценно лично для меня, то я назову электронную очередь в детские сады. То, что нам удалось сделать ее по-настоящему закрытой от каких-либо вмешательств, я считаю победой, - рассказала Ирина Мирошник. - При дефиците мест в дошкольных учреждениях в их распределении не должно быть никакой несправедливости — это моя принципиальная позиция. Блат недопустим, и я боролась с ним беспощадно. Мы намеренно перенесли очередь на сервер государственного университета, чтобы у сотрудников администрации не было доступа к этим данным, а значит, и возможности их исказить. Мне пришлось принимать жесткие меры в управлении образования, объясняя сотрудникам, что они не вправе решать за родителей, в какой сад удобнее водить детей. Раз очередь единая городская, люди вправе сами делать свой выбор. Следующий этап работы был с заведующими, у которых в садах все-таки по старинке возникали дети не из списков, и отчислить их мы уже не могли. Сколько я ни просила, ни уговаривала, заведующие не понимали — и я начала увольнять. Только тогда мою позицию восприняли серьезно. При этом все знали, что обмануть меня, успокоив, будто проблема формально решена, невозможно. Информацию о нарушениях я получала напрямую — буквально на каждом приеме граждан были жалобы. Казалось, этот поток не закончится никогда. И вдруг всё прекратилось. Обращений по поводу несправедливой очереди в детские сады не стало — проблема ушла, мы ее преодолели. И я без ложной скромности считаю это большим достижением. Особенно в условиях, когда наш город растет — население прибывает".

Подробнее читайте в интервью "Большие перемены с Ириной Мирошник".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
баян
2019-09-26 14:29:37
ажиотаж сами чиновники делали.А теперь кормушка прикрылась.Значит блатные были?Просто президент вам всех бюрократам пригрозил и все стало на свои места.Не какая это ваша заслуга. это ваша работа!
Вася
2019-09-26 14:35:12
баян, Пьешь много,или дефектный?
Sent
2019-09-26 14:16:34
Если бы мест было достаточно, то и не надо было бы бороться с этим явлением. Этой проблеме уже лет 20 и мэрия за 20 лет справится с ней не может. Постройте сады и проблема исчезнет сама собой. На древлянке уже сколько стоит построенный сад на 300 мест и не запущен в работу. Я так понимаю его никогда не откроют, так как оно не соответствует пожарным стандартам. За 5 лет нельзя что ли сделать так, чтобы оно соответствовало? Не на то Вы мэр свои силы тратите. Списки и блат - это не проблема. Они пропадут, как только всех детей будут брать в сады с 1,5 лет.
Вася
2019-09-26 14:09:28
Вот я и думаю. Кто нас, жителей России проклял? Что не делай, как жизнь Россиян не улучшай, сколько заводов не разрушай, сколько подводных лодок не строй, почем и сколько нефть с газом не продавай, все одно,
кир
2019-09-26 14:06:31
Самым большим преступлением теперешней власти считаю разрешение на строительство высотных зданий уплотнительной застройки. Растут по городу как грибы. Огромные проблемы будут впереди, но вас уже не будет. Садики, школы - это ещё не все проблемы. Преступность повышенная из-за большой плотности населения, инфраструктура, не рассчитанная на большую нагрузку, аварии по воде, свету, теплу. Гибель людей , даже во дворах под машинами. Нет сотен стоянок и нет законов о содержании автомобилей. У вас нет прогноза о предельной численности северного города, не имеющего своей промышленности. Ничего у вас нет. Вы - голытьба.
Вася
2019-09-26 13:55:41
Короче понятно,подняла вас с колен,надо ей орден Сампо подарить.
drug
2019-09-26 13:37:22
Т.е. глава города открыто заявила об коррупции в мэрии, и о том, что она ее поборола.
Интересно а как правильно читать данный текст: " Следующий этап работы был с заведующими, у которых в садах все-таки по старинке возникали дети не из списков, и отчислить их мы уже не могли".
Возникает вопрос, наверно не просто так там появлялись дети не из списков, а как и за что ????
И еще немного текста: "И я без ложной скромности считаю это большим достижением".
Интересно где это достижение, АУ-АУ ты где, очередь не уменьшается, а зданий детских садов как не было так и нет.
Федор
2019-09-26 13:35:28
Тот, кто сейчас сталкивается с устройством ребенка в ясли или садик, прекрасно видит сколько мест уже "отдано по закону", остатки делятся на простых "смертных"....как-то получается?!
zanoza
2019-09-26 13:24:45
Так уж и победила :) Можно подумать что перенос электронной очереди на сервер университета это победа. Да по звонку высокопоставленного чиновника в эту очередь всегда внесут кого надо.
однозначно
2019-09-26 13:18:54
В детский сад и школу своих личинок надо устраивать по блату, а то наберут туда всяких, которые потом будут спины ножами щекотать. Нафиг такие электронные очереди. Куркулятина меня поддержит.
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