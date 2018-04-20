Ирина Мирошник встретится с жителями одного из районов Петрозаводска

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Глава Петрозаводска продолжает проводить прием граждан в отдаленных районах города. На следующей неделе Ирина Мирошник встретится с жителями Сулажгоры, сообщает мэрия.
Встреча пройдет в средней школе №12 в среду, 25 апреля. Начало – в 17 часов.
"Для участия в личном приеме при себе нужно иметь паспорт. Предварительная запись ведется 20 и 23 апреля в рабочие часы по телефону: 713555", - сказано в сообщении городской администрации.
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