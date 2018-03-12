Ирина Мирошник встретится с жителями Соломенного

В этот четверг, 15 марта, состоится встреча главы Петрозаводска Ирины Мирошник с жителями Соломенного.

"В 17 часов Ирина Мирошник ответит на вопросы жителей Соломенного по адресу: улица Октября, 10. Обращаем внимание, что для участия в личном приеме при себе нужно иметь паспорт", - говорится в сообщении мэрии.

Предварительная запись ведется 13 марта по телефону: 713-555.