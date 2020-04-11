Ирина Мирошник выразила соболезнования в связи со смертью Виктора Маслякова

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник выразила соболезнования родным и близким в связи с преждевременным уходом из жизни Виктора Николаевича Маслякова.

Бывший мэр Петрозаводска Виктор Николаевич Масляков скоропостижно скончался в субботу, 11 апреля. Он руководил карельской столицей с мая 2002 по январь 2009 года. Позднее возглавлял Федеральное агентство лесного хозяйства.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и администрация города выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременным уходом из жизни Виктора Николаевича.