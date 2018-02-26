Ирина Салтыкова рассказала о романе с женатым олигархом

Ирина Салтыкова в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой рассказала про неудачный брак с Виктором Салтыковым.

По словам певицы, супруг неоднократно поднимал на неё руку, а также изменял и проявлял равнодушие, передает "Лайф".

После неудачного замужества Ирина долго не могла прийти в себя. Она отказывалась заводить нового ухажёра, но всё изменилось спустя четыре года после развода. Тогда артистка познакомилась с крайне обеспеченным мужчиной, покорившим её сердце.

"Я не могу назвать имя этого мужчины, но он очень красиво ухаживал. Дарил цветы, огромные букеты, делал сюрпризы. Он был очень обеспеченным, добрым, отзывчивым человеком. Мы встречались шесть лет, но он был женат. С супругой давно не жил, но они не разводились ради детей", — вспомнила артистка.

По словам Салтыковой, отношения с олигархом распались по причине глупости. После этого у неё был лишь один серьёзный роман. Однако новый поклонник ценил скорее не Салтыкову, а её славу и популярность.

Были у певицы и непродолжительные отношения с бизнесменом Александром Кармановым. "Это я познакомила его с Олей Орловой. Сказала, что она будет для него идеальной невестой. Они после того действительно поженились", — заявила Ирина.

Также во время разговора Салтыкова заявила, что её сердце несвободно. Сейчас она встречается с мужчиной, имя которого также предпочитает не называть.

"Знаете, я нахожусь в таком возрасте, когда не следует размениваться по мелочам. У меня есть любимый человек, и хочется верить, что это те самые отношения, которые продлятся до конца моей жизни", — поделилась артистка.