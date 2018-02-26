Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 26 Февраля 2018

Ирина Салтыкова рассказала о романе с женатым олигархом

По теме

ФОТО: Силовики перекрыли центр Петрозаводска
26.02.18 21:38
В Сети обсуждают располневшую Леру Кудрявцеву
26.02.18 21:30
Губернаторы и чиновники облюбовали телефоны за 140 тысяч рублей
26.02.18 21:05
Все новости
Загрузка...

Ирина Салтыкова в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой рассказала про неудачный брак с Виктором Салтыковым.

По словам певицы, супруг неоднократно поднимал на неё руку, а также изменял и проявлял равнодушие, передает "Лайф".

После неудачного замужества Ирина долго не могла прийти в себя. Она отказывалась заводить нового ухажёра, но всё изменилось спустя четыре года после развода. Тогда артистка познакомилась с крайне обеспеченным мужчиной, покорившим её сердце.

"Я не могу назвать имя этого мужчины, но он очень красиво ухаживал. Дарил цветы, огромные букеты, делал сюрпризы. Он был очень обеспеченным, добрым, отзывчивым человеком. Мы встречались шесть лет, но он был женат. С супругой давно не жил, но они не разводились ради детей", — вспомнила артистка.

По словам Салтыковой, отношения с олигархом распались по причине глупости. После этого у неё был лишь один серьёзный роман. Однако новый поклонник ценил скорее не Салтыкову, а её славу и популярность.

Были у певицы и непродолжительные отношения с бизнесменом Александром Кармановым. "Это я познакомила его с Олей Орловой. Сказала, что она будет для него идеальной невестой. Они после того действительно поженились", — заявила Ирина.

Также во время разговора Салтыкова заявила, что её сердце несвободно. Сейчас она встречается с мужчиной, имя которого также предпочитает не называть.

"Знаете, я нахожусь в таком возрасте, когда не следует размениваться по мелочам. У меня есть любимый человек, и хочется верить, что это те самые отношения, которые продлятся до конца моей жизни", — поделилась артистка.

По теме

ФОТО: Силовики перекрыли центр Петрозаводска
26.02.18 21:38
В Сети обсуждают располневшую Леру Кудрявцеву
26.02.18 21:30
Губернаторы и чиновники облюбовали телефоны за 140 тысяч рублей
26.02.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
19.02.2018, 14:54
В Карелию идут морозы
24.02.2018, 13:12
В Карелии погиб пассажир самодельного транспортного средства
21.02.2018, 13:06
ОПРОС: За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?

Аналитика

Сегодня 13:16
Обществоведение
"Мы живем как после войны" 5
Пудожский район – отличная зарисовка на тему, как великая Россия "встает с колен".
В погоне за явкой 3
Сегодня 12:52
"Депутат должен быть контролером" 1
Сегодня 11:27
"Ниже пояса не бить и не лизать" 9
20.02.2018 15:04
Своя изюминка 10
20.02.2018 14:33
Вся аналитика

Медиа

В Петрозаводске прошел митинг памяти Немцова
Сегодня 11:28
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»