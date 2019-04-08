Ирина Сидоркова дебютировала в испанской Формуле 4

В женском зачете карельская гонщица оказалась лучшей.

Автоспортивная карьера карельской гонщицы Ирины Сидорковой развивается стремительно, и в минувший уик-энд 15-летняя петрозаводчанка дебютировала в испанской Ф4, молодёжном чемпионате, который вполне подходит для освоения премудростей гонок на "формулах" – одноместных машинах с открытыми колёсами.

На счету Ирины многочисленные победы и подиумы в картинге и РСКГ, национальной кольцевой серии, но сейчас она при поддержке российской программы SMP Racing пробует свои силы за рулём новой, непривычной для неё техники, процесс освоения которой только начинается. Первый этап испанского чемпионата проходил на трассе в Наварре, и дебют карельской гонщицы нельзя называть неудачным.

Программа уик-энда в Формуле 4 состоит из трёх гонок, но система начисления очков нелинейная: в первой и третьей гонках их получают финишировавшие в первой десятке, а во второй они начисляются только первым восьми. Так получилось, что 10-е место Ира заняла именно во второй гонке, а в двух других финишировала 13-й и 11-й. Всего же в испанском чемпионате 16 участников, и не всем удалось проехать полностью дистанцию всех трёх гонок, но Сидоркова с этой задачей успешно справилась, показав стабильную скорость, хотя счёт очкам пока не открыт.

Впрочем, без награды она не осталась: в Ф4 есть отдельный женский зачёт, и вот там Ира была лучшей из трёх гонщиц. В любом случае начало положено, и можно ждать, что постепенно результаты будут расти – Ирина человек целеустремлённый, упорный и самокритичный. Итоги дебютного уик-энда она оценила кратко: "Пока особо хвастаться нечем, но работаем".