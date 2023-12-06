Искореженные в страшной аварии машины полностью перекрыли федеральную трассу в Карелии

фото: © Подслушано у водителей Птз и Карелии / VK

Смертельное ДТП произошло на трассе «Кола» в Пряжинском районе.

Сегодня утром, 7 декабря, около 10 утра страшная авария произошла на трассе «Кола» в Пряжинском районе на юге Карелии, недалеко от села Святозеро.

Как «Столице на Онего» сообщили в ГИБДД республики, на трассе столкнулись грузовик, легковой автомобиль Skoda и микроавтобус. В аварии погиб один человек. В настоящий момент на месте аварии работают оперативные службы, трасса полностью перекрыта.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» опубликовали фото последствий аварии. На фото видно, что разбившиеся автомобили полностью перегородили трассу.

Очевидцы сообщают о серьезных пробках на трассе «Кола» в Олонецком и Пряжинском районах республики.