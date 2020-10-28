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Искусственный интеллект Миа дарит абонентам Tele2 скидку на смартфоны

Новости. Общество
12:25, 29 Октября 2020
фото: © Tele2
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Tele2 предоставляет своим абонентам скидку 2000 рублей на покупку смартфона в своей розничной сети.

Виртуальный помощник Миа проанализирует потребность клиента в более мощном устройстве и сделает выгодное предложение в приложении "Мой Tele2".

Виртуальный помощник Миа на основе интересов абонента и данных о потреблении услуг проанализирует, требуется ли клиенту более мощный смартфон. В случае положительного ответ она предложит в приложении "Мой Tele2" промокод на 2000 рублей для покупки нового устройства. Чтобы воспользоваться скидкой, клиенту необходимо в личном кабинете при появлении предложения от Мии нажать кнопку "Активировать". Далее абоненту придет SMS с промокодом, который нужно показать продавцу в розничной сети Tele2.

Скидка действует на смартфоны стоимостью от 10 тысяч рублей до 31 октября в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Красноярске, Челябинске, Тюмени и Кургане. До конца года проект будет запущен во всех регионах присутствия оператора. Подробности и участвующие в акции модели устройств необходимо уточнять в розничной сети Tele2.

Искусственный интеллект Миа, интегрированный в приложение "Мой Tele2", анализирует статистику по потреблению интернет-трафика, минут и SMS. На основе выводов виртуальный помощник предлагает оптимальный тариф и другие опции индивидуально для каждого пользователя. Клиент сам принимает решение по каждой рекомендации. Еще искусственный интеллект подбирает скидки, акции и другие уникальные предложения, соответствующие потребностям абонента, стилю жизни и его интересам. В зависимости от предпочтений клиента Миа предложит подписки на популярные разделы приложения Tele2 TV и онлайн-кинотеатры, бесплатное пользование сервисом "СберЗвук". Клиентам также доступен безлимит на YouTube, онлайн-уроки английского, скидки на такси и доставку еды, дополнительные пакеты интернета и многое другое.

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