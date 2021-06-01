Реклама на сайте
Прислать новость
Очевидцы помогли поймать пьяную девушку-водителя, скрывшуюся с места ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
Сегодня 06:40
Мужчина хотел снять деньги в банкомате и случайно ограбил его 1
01.06.2021 21:30
В правительстве России просят повысить цены на яйца 13
01.06.2021 20:30

Испанские учителя-мужчины начали посещать занятия в юбках

Новости. Общество
19:30, 02 Июня 2021
фото: © instagram.com/sierralgtbi

Учителя-мужчины, преподающие в школах по всей Испании, начали посещать занятия в юбках в рамках кампании по борьбе с гендерными стереотипами.

Об этом написала Лента.ру со ссылкой на соответствующий материал Daily Mail.

Движение «Одежда без пола» было запущено в ноябре 2020 года учителем математики Хосе Пиньясом. Это произошло после того, как одного из его учеников, 15-летнего Микеля Гомеса, исключили из учебного заведения Баск и отправили к психологу из-за того, что он несколько раз пришел на занятия в женской одежде.

После инцидента преподаватель сфотографировался возле школьной доски в черном джемпере и белой юбке с рисунками, разместил пост в соцсетях и написал: «20 лет назад я подвергался издевательствам и оскорблениям за мою сексуальную ориентацию в институте, где я сейчас работаю.

Многие учителя игнорируют эту проблему. Я же хочу присоединиться к делу ученика Микеля, которого исключили и отправили к психологу за то, что он пришел на занятия в юбке».

В материале отмечается, что Гомес, который стал активным пользователем TikTok, рассказал о произошедшем и получил огромную поддержку со стороны неравнодушных людей. Многие юноши снимали ролики, позируя в юбках, в знак поддержки исключенного ученика.

В мае аналогичный случай произошел в еще одной испанской школе. 37-летний Мануэль Ортега и 36-летний Борха Велакес сменили брюки на юбки, чтобы поддержать ученика, над которым издевались из-за футболки с изображением аниме-персонажа. По словам Ортеги, он был в ужасе от безжалостных насмешек и гомофобных высказываний детей, поэтому они с коллегой решили в течение месяца приходить в школу в юбках.

Преподаватели подчеркнули, что заметили положительные изменения в поведении студентов с тех пор, как они начали носить юбки. Тем не менее они считают, что школам следует серьезно заняться этим вопросом и не допускать осуждения учеников из-за внешнего вида.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 11
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»