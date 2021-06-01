Испанские учителя-мужчины начали посещать занятия в юбках

Учителя-мужчины, преподающие в школах по всей Испании, начали посещать занятия в юбках в рамках кампании по борьбе с гендерными стереотипами.

Об этом написала Лента.ру со ссылкой на соответствующий материал Daily Mail.

Движение «Одежда без пола» было запущено в ноябре 2020 года учителем математики Хосе Пиньясом. Это произошло после того, как одного из его учеников, 15-летнего Микеля Гомеса, исключили из учебного заведения Баск и отправили к психологу из-за того, что он несколько раз пришел на занятия в женской одежде.

После инцидента преподаватель сфотографировался возле школьной доски в черном джемпере и белой юбке с рисунками, разместил пост в соцсетях и написал: «20 лет назад я подвергался издевательствам и оскорблениям за мою сексуальную ориентацию в институте, где я сейчас работаю.

Многие учителя игнорируют эту проблему. Я же хочу присоединиться к делу ученика Микеля, которого исключили и отправили к психологу за то, что он пришел на занятия в юбке».

В материале отмечается, что Гомес, который стал активным пользователем TikTok, рассказал о произошедшем и получил огромную поддержку со стороны неравнодушных людей. Многие юноши снимали ролики, позируя в юбках, в знак поддержки исключенного ученика.

В мае аналогичный случай произошел в еще одной испанской школе. 37-летний Мануэль Ортега и 36-летний Борха Велакес сменили брюки на юбки, чтобы поддержать ученика, над которым издевались из-за футболки с изображением аниме-персонажа. По словам Ортеги, он был в ужасе от безжалостных насмешек и гомофобных высказываний детей, поэтому они с коллегой решили в течение месяца приходить в школу в юбках.

Преподаватели подчеркнули, что заметили положительные изменения в поведении студентов с тех пор, как они начали носить юбки. Тем не менее они считают, что школам следует серьезно заняться этим вопросом и не допускать осуждения учеников из-за внешнего вида.