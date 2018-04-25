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Новости. Общество
13:59, 25 Апреля 2018

В Карелии исполнение "майских указов" президента поставили на ежемесячный контроль

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Контроль исполнения "майских указов" президента будет вестись ежемесячно, заявила министр финансов Карелии Елена Антошина.

"С января 2018 года на жестком контроле выполнение указов президента. Обращаю внимание, что итоги (будут подводиться) за каждый месяц. То есть даже не за квартал. За каждый месяц у нас контроль выполнения "майских указов". Средства предусмотрены уже вначале года, что позволяет с января месяца платить необходимые виды выплат", - сказала Елена Антошина.

В 2018 году на повышение зарплаты работников в рамках "майских указов" в Карелии предусмотрен 1 млрд 70 млн рублей.

"Майские указы" — широкая программа развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году сразу после вступления в должность президента РФ, исполняя свои предвыборные обещания. Указы содержали параметры, на которые экономика РФ должна выйти в течение его президентского срока. В том числе среди них был указ о повышении заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Это увеличивало нагрузку на региональные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому позже срок исполнения указа был "растянут" до 2018 года.

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Комментарии

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баян
2018-04-25 14:54:26
а если майсуие указы не исполняются то куда писать?
User
2018-04-25 15:32:04
баян, в Спортлото, как обычно. Только смысл? Тут вон пишут, что "Раскрыт план Путина для «решительного прорыва» в улучшении жизни россиян." Видать спецбортом прямо из Аргентины. Теперь то уж точно прорвет. :)
deep
2018-04-25 14:06:25
Особо проконтролируйте создание рабочих мест. Медведев на отчете в Думе сказал, что подсчёт ведётся и в 2020 году скажут результат. Как в Карелии с подсчетом, интересует промежуточный результат, на 1 января 2018 года. Огласите.
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