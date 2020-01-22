Исправительные учреждения Карелии заработали 220 млн рублей

В колониях успешно шьют, делают мебель и ремонтируют машины.

Доходы учреждений карельского УФСИН от продажи товаров за прошлый год выросли на 18 млн и составили более 220 млн рублей, сообщили в ведомстве. Покупают доступную по цене продукцию, изготовленную заключенными, государственные и коммерческие заказчики. Так, объем выполненного государственного и муниципального заказа в 2019 году составил 52 млн рублей. В прошлом году заказов было на 11 млн меньше.

В УФСИН по Республике Карелия отмечают, что на сегодняшний день востребованными являются все виды выпускаемой продукции. В колониях шьют постельные принадлежности и спецодежду, изготавливают мебель из ЛДСП и массива, металлическую мебель, оказывают услуги автосервиса. На "зоне" также можно приобрести пиломатериалы и деревянные конструкции, мясо кролика и свинину, светодиодные светильники, ограждения и решетки из металла.

По данным ведомства, за счет федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы России на 2018-2026гг." в прошлом году в учреждения закупили 6 деревообрабатывающих станков. Коммерческие организации установили 5 единиц камнеобрабатывающего оборудования. Оно было приобретено при субсидировании правительства Карелия в рамках принятой меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по закупке оборудования, установленного в местах лишения свободы. Помимо этого, производственный парк расширяется и за счет средств, заработанных самими учреждениями.

В 2020 году в исправительных учреждениях Карелии созданы дополнительные рабочие места. Это позволит заключенным получать рабочие специальности, иметь заработную плату, из которой оплачивать расходы на свое содержание, имеющиеся исковые требования в адрес потерпевших и государства, а также помогать своим семьям.

Ранее сообщалось, что в карельских колониях впервые стартовал конкурс КВН.