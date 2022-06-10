Исследование показало, как связаны размер зарплаты и любовь к профессии в Петрозаводске

Сервис по трудоустройству SuperJob составил рейтинг профессий, представители которых в Петрозаводске считают, что они занимаются любимым делом.

На первом месте оказались учителя, врачи и дизайнеры. В ходе опроса 66% из них говорили, что любят свою работу. Много влюбленных в свое дело среди главных бухгалтеров (65%), воспитателей и экономистов (по 63%), программистов (61%) и медсестер (59%). Меньше всего в таких чувствах признавались кладовщики (28%), продавцы (33%), охранники (41%), операторы call-центров (43%) и секретари (44%).

Из общего числа опрошенных жителей Петрозаводска 52% заверили, что занимаются любимым делом. Женщины говорили об этом чаще мужчин (58% против 47% соответственно). Большинство из них — респонденты старше 45 лет (59%).

Кроме того, выяснилось, что любовь к своему делу влияет на размер зарплаты. Среди тех, кто зарабатывает более 80 тыс. рублей, 57% признались, что им нравится их работа. Среди опрошенных с доходом менее 50 тыс. рублей таких оказалось лишь 43%.