Исследование показало, как выглядит Карелия на фоне других регионов по доступности бензина

Карелия заняла 26 место в России по доступности бензина для населения.

Рейтинг, составленный агентством РИА Новости, основан на расчетах, сколько литров АИ-92 можно купить на среднемесячную зарплату.

В Карелии этот показатель составляет 889 литров — вдвое меньше, чем в регионах, которые лидируют в рейтинге. Там на среднемесячную зарплату можно купить более 2 тыс. литров топлива.

В октябре средняя цена на бензин АИ-92 в Карелии составила 47 рублей 32 копейки и выросла с начала года на 6,8%. Это соответствует общероссийскому показателю.

«Рост обусловлен увеличением цены на нефть и глобальными инфляционными тенденциями, так как в текущему году во всем мире наблюдается резкое удорожание товаров и услуг», - говорится в комментарии к рейтингу.

Согласно прогнозам, по итогам года рост цен будет сопоставим с инфляцией и составит 8–9%.