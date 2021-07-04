Исследование показало уровень крайней нищеты населения Карелии

В Карелии высока доля бедного населения, но нет такой нищеты, которая наблюдается во многих регионах России.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного агентством РИА Новости при составлении рейтинга регионов России по доходам населения.

Согласно официальной статистике, в целом по России в 2020 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимум) находилось 12,1% россиян. В Карелии этот показатель составляет 15,5%. Кроме того, составители рейтинга выяснили долю населения, положение которых можно назвать нищетой. «Часть людей, живущих за чертой бедности, на самом деле испытывают не просто некоторую нужду в деньгах, а буквально борются в финансовом плане за выживание. В целом по России 1,8%, или 260 тысяч человек, имеют доходы менее половины от прожиточного минимума, что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой», — говорится в комментарии к рейтингу. В Карелии доля такого населения составляет 1,6%, а во многих регионах — от 2,5% до 6%. Но основным показателем уровня доходов при составлении рейтинга стало соотношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг и медианных среднедушевых месячных доходов населения. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».