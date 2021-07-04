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Исследование показало уровень крайней нищеты населения Карелии

Новости. Общество
11:34, 05 Июля 2021
фото: Рixabay

В Карелии высока доля бедного населения, но нет такой нищеты, которая наблюдается во многих регионах России.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного агентством РИА Новости при составлении рейтинга регионов России по доходам населения.

Согласно официальной статистике, в целом по России в 2020 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимум) находилось 12,1% россиян. В Карелии этот показатель составляет 15,5%.

Кроме того, составители рейтинга выяснили долю населения, положение которых можно назвать нищетой.

«Часть людей, живущих за чертой бедности, на самом деле испытывают не просто некоторую нужду в деньгах, а буквально борются в финансовом плане за выживание. В целом по России 1,8%, или 260 тысяч человек, имеют доходы менее половины от прожиточного минимума, что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой», — говорится в комментарии к рейтингу.

В Карелии доля такого населения составляет 1,6%, а во многих регионах — от 2,5% до 6%.

Но основным показателем уровня доходов при составлении рейтинга стало соотношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг и медианных среднедушевых месячных доходов населения.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2021-07-05 14:07:47
Что там про соседнюю Финляндию Парфенчиков говорил ? В отставку от позора такого не собрался ??
Вася
2021-07-05 12:57:57
.Лучшего руководителя страны не знаю
Хармс
2021-07-05 12:34:09
Выдюжим, фашистов и пендосов победим. Слава Ему!!!
Упертый
2021-07-05 12:24:47
Прямую линию смотрел: так Он сказал всё хорошо! Два миллиона звонков было, десятерым, может больше, помог и слава Богу!
Вася
2021-07-05 12:15:48
Прочитал недавно официальные заявления о том, что в мире участились попытки «Украсть у нас нашу Победу».
Off
2021-07-05 12:06:51
Там где правят педроссы , всегда разруха и нищета . ))
кир
2021-07-05 12:28:27
Off, смени молитву. Он нигде не работает и не голодает, - сказал знающий кот.
Off
2021-07-05 13:00:05
кир, ,что то серой завоняло ..Изыди !!!
Вася
2021-07-05 12:02:29
«Только молитвы могут помочь».
Урбанист
2021-07-05 11:50:36
Угу. Нищие визжат, что их в Турцию на отдых не пускают. И в це эуропу тоже.
Гость
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