Исследование выявило новое "целебное" свойство секса

Эксперты предположили, что секс защищает от болезни Паркинсона.

Эксперты на протяжении двух лет собирали информацию о 355 пациентах с болезнью Паркинсона на ранней стадии. Как выяснилось, у тех из них, кто чаще других занимался сексом, заболевание прогрессировало медленнее, а его симптомы проявлялись в меньшей степени, пишет "Московский комсомолец".



Большая часть пациентов были мужчинами, так что специалисты не утверждают, что аналогичная тенденция характерна и для женщин.

Строго говоря, полученные данные не позволяют однозначно заявить об эффективности секса в этом отношении – вероятно, напротив, людям с менее явными симптомами проще вести активную половую жизнь, то есть причинно-следственная связь выстраивается в противоположном направлении.

Тем не менее, специалисты не исключают, что секс действительно может помогать организму бороться с болезнью Паркинсона – с одной стороны, половой акт представляет собой физическую нагрузку, и уже благодаря этому благотворно влияет на организм, а с другой – как показали некоторые проведенные ранее исследования, интимные отношения нормализуют кровяное давление и укрепляют иммунитет.