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Источник рассказал, на какой телеканал может переехать шоу "Дом-2"

Новости. Общество
23:30, 22 Декабря 2020
фото: © ТНТ-Телесеть
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Шоу "Дом-2", о закрытии которого объявил телеканал ТНТ, может перейти одному из онлайн-кинотеатров или СТС Медиа, сейчас ведутся переговоры.

Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее пресс-служба ТНТ сообщила, что шоу "Дом-2" "завершается". Подробности будут озвучены в эфире программы от 23 декабря, а большой двухчасовой финал запланирован на 30 декабря. Слот телепроекта вещатель заменит линейкой из пяти программ в жанре стендап.

"Переговоры по поводу "Дома-2" ведутся с крупными онлайн-кинотеатрами, а также с площадками СТС Медиа", - рассказал источник.

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