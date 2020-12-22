Источник рассказал, на какой телеканал может переехать шоу "Дом-2"

Шоу "Дом-2", о закрытии которого объявил телеканал ТНТ, может перейти одному из онлайн-кинотеатров или СТС Медиа, сейчас ведутся переговоры.

Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее пресс-служба ТНТ сообщила, что шоу "Дом-2" "завершается". Подробности будут озвучены в эфире программы от 23 декабря, а большой двухчасовой финал запланирован на 30 декабря. Слот телепроекта вещатель заменит линейкой из пяти программ в жанре стендап.

"Переговоры по поводу "Дома-2" ведутся с крупными онлайн-кинотеатрами, а также с площадками СТС Медиа", - рассказал источник.