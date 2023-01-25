Исторические здания в столице Приладожья Карелии подсветят на деньги Москвы (ФОТО)

На благоустройство Сортавалы из федерального бюджета выделяют 215 млн рублей, рассказал в соцсети глава Карелии.

Глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети рассказал о благоустройстве Сортавалы, на которое выделены деньги из федерального бюджета.



«215 миллионов рублей. Такую сумму получит Сортавала из федерального бюджета на благоустройство, - написал Парфенчиков. - В прошлом году город стал одним из победителей общероссийского конкурса грантов по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Конкуренция была сильная – 56 регионов, 85 заявок. Отбор прошел только 31 проект, Сортавала в их числе».



По словам Парфенчиков, средства направят на подсветку фасадов исторических зданий, на обустройство парка Ваккосалми, на благоустройство набережной, пешеходных дорожек по улицам Ленина и Чкалова.



Также власти, написал глава региона, должны уделить внимание доступной городской среде для инвалидов.









