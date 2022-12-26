Истории успеха. Ягоды Карелии

Центр поддержки экспорта рассказывает об историях успеха карельских компаний.

Продукция компании «Ягоды Карелии» хорошо известна в Карелии, Российской Федерации, а также за ее пределами. География экспорта достаточно широкая, это страны Евросоюза, СНГ, Израиль, Китай.

Компания располагается в Костомукше, специализируется на сборе, заготовке и переработке дикорастущих ягод. Пункты приема есть практически во всех районах республики. Создана обширная сеть приема по России: закупочные базы есть в Орле, Пскове, Мурманске и Архангельске.

«Ягоды Карелии» не останавливаются на достигнутом и уже начали выращивать собственное сырье в Муезерском районе. Собственные ягодные поля решат вопрос поставки сырья для изготовления ягодных морсов, нектаров, соков и варенья. Компания планирует оформлять под ягодные плантации земельные участки по всей Карелии, там будут расти непривычные для Карелии ягоды. Об этом рассказал руководитель компании Максим Самохвалов: «Для нас традиционные ягоды — это черника, брусника, морошка и клюква. Вот четыре эти ягоды. Немножко встречается голубика, облепиха. А будем выращивать жимолость, смородину красную и черную садовую».

Ассортимент ягодной продукции с каждым годом увеличивается, растет количество деловых партнеров, в том числе из иностранных государств. Помогает в этом региональный Центр поддержки экспорта. В текущем году при поддержке Центра компания приняла участие в международной бизнес-миссии в Республику Казахстан, в международной выставке «ПИРЭКСПО 2022», а в декабре компания презентовала свои новинки — функциональные таблетки из диких ягод — в Москве на международной выставке «БАД-ЕХРО», участие в выставке стало возможно благодаря финансовой поддержке регионального Центра экспорта.

Практика показывает, что выставки являются хорошим инструментом в поиске новых деловых контактов, особенно в текущей ситуации, когда кардинально меняется география продаж, на выставке покупатели имеют возможность продегустировать продукцию компании и обсудить потенциальные условия сделки с представителем компании.

В 2022 году компания «Ягоды Карелии» при содействии Центра поддержки экспорта заключила экспортный контракт с партнером из Республики Молдова.

Напомним, подробнее узнать об услугах Центра поддержки экспорта Республики Карелия можно на сайте https://export10.ru/или по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, офис 2.