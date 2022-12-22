Истории успеха. Надвоицкий завод ТДМ

Центр поддержки экспорта рассказывает истории успеха карельских компаний

ООО «Надвоицкий завод ТДМ» — единственная компания, которая ведет активную научно-исследовательскую работу и разрабатывает рецептуры кормовых добавок нового поколения на основе минерала шунгита и бурых водорослей Белого моря. Карельский шунгит — уникальный природный минерал, не имеет аналогов в мире, добывается только в Карелии.

За 5 лет компания закрепила за собой право считать себя экспертом в сфере применения карельского шунгита в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы. Надвоицкий завод ТДМ производит кормовые добавки для свиноводства, крупного рогатого скота и птицеводства.

При поддержке Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» в 2022 году ООО «Надвоицкий завод ТДМ» принял участие в международном конгрессно-выставочном мероприятии — Агропромышленном форуме и выставке «Агрокомплекс» (г. Уфа). Это признанные в деловом мире площадки, где компании в области сельского хозяйства демонстрируют новые технологии и продукцию. На выставке «Агрокомплекс» ООО «Надвоицкий завод ТДМ» удостоено Диплома II степени и серебряной медали за разработку комплекса дополнительного питания для сельскохозяйственных животных в номинации «За научные разработки и их внедрение в отраслях животноводства».

Надвоицкий завод ТДМ также представлял Республику Карелия на международной выставке АГРОВОЛГА 2022 (г. Казань). Участие в мероприятии для компании стало возможным благодаря финансовой поддержке Центра поддержки экспорта РК.

По результата участия в мероприятиях карельской компанией достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве с Державинской птицефабрикой из Республики Татарстан, иранские и египетские партнеры заинтересовались разработками нашей компании и будут детально изучать возможности взаимодействия.

«Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях — один из самых эффективных инструментов продвижения продукции и поиска новых контрагентов, — рассказывает заместитель директора Надвоицкого завода ТДМ Яна Карданова.

— На выставке АГРОКОМПЛЕКС 2022 в г. Уфа мы познакомились с компанией из Республики Беларусь, в июле произведена первая отгрузка нашей продукции. Наша компания участвовала в международных выставках при содействии Центра поддержки экспорта, за что большое спасибо коллегам, это эффективный инструмент государственной поддержки, который помогает найти партнеров на международном рынке».

Кроме участия в двух международных выставках при содействии ЦПЭ компания также провела патентное исследование. Итоговая цель патентного исследования заключается в повышении конкурентоспособности товаров, производство и выполнение которых напрямую связано с использованием патентной информации, а также обеспечением патентной чистоты, то есть отсутствия нарушения исключительных прав третьих лиц.

С помощью Центра поддержки экспорта Надвоицкий завод ТДМ разместил свою продукцию на международной электронной торговой площадке Alibaba.com. Alibaba — это онлайн-торговая площадка для бизнеса с 50 миллионами пользователей в более чем 240 странах. Сайт позволяет со всего мира продавать свои товары на экспорт.

В 2022 году компания участвовала в региональном этапе конкурса «Экспортер года», проводимом ЦПЭ, и заняла третье призовое место в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса».

В результате активной вовлеченности и ориентации на экспортную деятельность Надвоицким заводом ТДМ был заключен контракт с Республикой Беларусь. В декабре т. г. компания примет участие в международной бизнес-миссии в Беларусь, что позволит расширить круг партнеров в этом государстве, уже на этапе подготовке достигнуты предварительные договоренности о подписании экспортных контрактов.

Напомним, подробнее узнать об услугах Центра поддержки экспорта Республики Карелия можно на сайте https://export10.ru/ и по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, офис 2.