История из будущего: эксперты расскажут, как сделать наследие Карелии интересным для всех

Петрозаводчан и гостей города ждут на открытом лектории «Архив. Цифра. Город», рассказали в креативном пространстве CreatePTZ.

Галерея промышленной истории и медиа-студия «Заводь» приглашают на открытый лекторий «Архив. Цифра. Город». На встрече-презентации в формате коротких лекций расскажут о том, как скучную, на первый взгляд, историю можно превратить в яркий мультимедийный проект. Лекторы встречи расскажут об использовании технологий для бережного хранения историй карельского края и о собственных проектных наработках на стыке творчества и науки.

Об уникальных исследовательских и мультимедийных проектах расскажут эксперты: Леонид Прокофьев, актер и режиссер, автор проектов документального театра; Екатерина Рычкова, руководитель проекта «Заонежская вышивка. Медиапортал», исследователь, сотрудник музея-заповедника «Кижи»; Виталий Бородай, видеограф, автор документального фильма о чемпионе СССР по боксу А. Курикове; Анастасия Петрова, автор проекта «За порогом Керети», журналист и член Союза Кинематографистов Карелии; Анна Поташова, куратор медиа-студии «Заводь» и соорганизатор создания цифрового архива петрозаводской промышленности.

Открытый лекторий пройдет в субботу, 22 октября, в коворкинге CreatePtz по адресу: Казарменская, 4 в 14.00.