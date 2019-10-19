Историк из Петрозаводска написал открытое письмо в редакцию журнала The Independent (ВИДЕО)

Директор Института истории, политических и социальных наук ПетрГУ Сергей Веригин возмущен тем, как британский журналист исказил его слова.

Информация об этом появилась в сюжете телеканала "Россия 24" об очередном скандале вокруг мемориала Сандармох.



Сергей Веригин дал интервью московскому корреспонденту издания The Independent Оливеру Кэрроллу о Сандармохе. Однако, по словам историка, журналист "выравал" слова из контекста и исказил его речь.



"Все мои надежды на объективное изложение…развеялись после того, как я познакомился с публикацией британского журанлиста", – отметил Веригин.

Историк написал открытое письмо в редакцию журнала The Independent.

Напомним, Российское военно-историческое общество ищет в Сандармохе советских военнопленных, которые якобы были расстреляны в этих местах финнами во время Великой Отечественной войны. Никаких документальных доказательств этих расстрелов РВИО до сих пор не представило.

Как утверждают в РВИО, раскопки ведутся по обращению правительства Карелии и Медвежьегорского музея. Кроме РВИО в организаторах заявлены Союз поисковых отрядов Карелии и региональное отделение Поискового движения России. По данным "Мемориала" в период Большого террора – в 1937-1938 гг. – в Сандармохе были расстреляны не менее 6241 человек.