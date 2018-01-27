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Новости. Общество
10:29, 27 Января 2018

Историка Юрия Дмитриева освободили из-под стражи

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Председателя правозащитной организации "Мемориал" Юрия Дмитриева выпустили сегодня из СИЗО Петрозаводска под подписку о невыезде.

Об этом "Новой газете" сообщил адвокат Виктор Ануфриев.

"Уже в 8 утра Юрий Алексеевич был дома. Все нормально, настроение хорошее", — цитирует "Новая газета" защитника.

Накануне старшей дочери историка Екатерине в СИЗО сообщили, что отпустят Дмитриева только в воскресенье, 28 января.

Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, с 2008 по 2015 год, 61-летний Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.
Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признает. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.

С 28 января 2018 года по решению суда его должны были отпустить под подписку о невыезде. В этот день Юрию Дмитриеву исполнится 62 года.

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Комментарии

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gaudealis
2018-01-27 14:40:18
Ужас, сколько злобы от представителей постоянной аудитории сайтов Порнхаб и Иксвидеос...
Отстаньте от старика, забудьте про него.
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stranger
2018-01-27 12:34:44
Ситуация напомнила мне старый советский анекдот. "По доносу соседей приходит участковый и оформляет протокол о незаконном самогоноварении. Подозреваемый: Я не гоню самогон. Участковый: А аппарат-то имеется в наличии. Подозреваемый - пишите изнасилование. Участковый - кого-то изнасиловали? Подозреваемый - конечно нет, но .... аппарат имеется."
Старый дед щукарь
2018-01-27 12:30:09
Зря, опять какую нибудь малолетку на кол натянет втихаря!
однозначно
2018-01-27 12:10:39
Внимание. По городу разгуливает фотограф. Оценивающе смотрит на маленьких девочек, предлагает сфотографироваться для журнала здоровья. Представляется историком, правозащитником и борцуном со сталинским режимом. Ранее судим по тяжкой уголовной статье.
Гражданин
2018-01-27 11:08:36
Кто сказал что он историк, у него нет диплома, за неуспеваемость его отчислили и он не стал медиком. Так же не ясно почему все обнаруженные места захоронения жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном бору присвоены ему, он был не один и не был там руководителем, и все места захоронений были установлены до него.
А он не расскажет как к нему относились "сидельцы" на тюрьме ?
Гость
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