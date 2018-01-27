Историка Юрия Дмитриева освободили из-под стражи

Председателя правозащитной организации "Мемориал" Юрия Дмитриева выпустили сегодня из СИЗО Петрозаводска под подписку о невыезде.

Об этом "Новой газете" сообщил адвокат Виктор Ануфриев.

"Уже в 8 утра Юрий Алексеевич был дома. Все нормально, настроение хорошее", — цитирует "Новая газета" защитника.

Накануне старшей дочери историка Екатерине в СИЗО сообщили, что отпустят Дмитриева только в воскресенье, 28 января.

Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, с 2008 по 2015 год, 61-летний Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признает. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.

С 28 января 2018 года по решению суда его должны были отпустить под подписку о невыезде. В этот день Юрию Дмитриеву исполнится 62 года.