Истощенный поросенок бегает по дачам в районе Карелии (ФОТОФАКТ)

Неравнодушные жители Сортавальского района разыскивают хозяина истощенного поросенка.
«В дачном кооперативе «Нива» по дороге бегает поросёнок, молодой и очень истощённый. Чей потеряшка? Отзовитесь хозяева! Жаль животное», - такое сообщение появилось накануне в популярной группе «Подслушано в Сортавала».
Неравнодушные жители опубликовали фото поросенка, перебегающего дорогу перед автомобилем в дачном кооперативе.
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