Истребители уничтожили самолеты условного противника над Карелией

Экипажи новейших истребителей Су-35 авиационного полка Западного военного округа в Карелии выполнили учебно-тренировочные полеты в сложных метеорологических условиях.

В ходе занятий летчики отработали задачи боевой готовности, пилотирование по заданному маршруту, выполнили уход от средств поражения условного противника, потренировались во взлете и посадке на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу. Для оценки степени повреждения аэродрома пилоты произвели пробные заходы на посадку на минимально возможной высоте, затем посадили самолеты на определенном участке полосы, сообщается на сайте телеканала "Звезда".

Кроме этого, были отработаны задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника, техника одиночного и группового пилотирования, элементы воздушной навигации.

Учебно-тренировочные полеты наряду с задачами по совершенствованию профессиональных навыков экипажей являются одним из этапов подготовки к их участию в отборочном этапе конкурса "Авиадартс".

Полеты выполнялись в дневное и ночное время. Всего за летную смену летчиками-истребителями было выполнено более 20 самолетовылетов.