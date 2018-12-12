Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:20, 12 Декабря 2018
фото: министерство обороны РФ

Истребители уничтожили самолеты условного противника над Карелией

Загрузка...

Экипажи новейших истребителей Су-35 авиационного полка Западного военного округа в Карелии выполнили учебно-тренировочные полеты в сложных метеорологических условиях.

В ходе занятий летчики отработали задачи боевой готовности, пилотирование по заданному маршруту, выполнили уход от средств поражения условного противника, потренировались во взлете и посадке на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу. Для оценки степени повреждения аэродрома пилоты произвели пробные заходы на посадку на минимально возможной высоте, затем посадили самолеты на определенном участке полосы, сообщается на сайте телеканала "Звезда".

Кроме этого, были отработаны задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника, техника одиночного и группового пилотирования, элементы воздушной навигации.

Учебно-тренировочные полеты наряду с задачами по совершенствованию профессиональных навыков экипажей являются одним из этапов подготовки к их участию в отборочном этапе конкурса "Авиадартс".

Полеты выполнялись в дневное и ночное время. Всего за летную смену летчиками-истребителями было выполнено более 20 самолетовылетов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-12-12 12:01:57
А кто этот условный противник? Да него же далеко и вряд ли он знает , что его самолёты уничтожены в Карелии :)
Лох
2018-12-12 09:54:49
Уже и друзей нет совсем,одни" враги" кругом....вот кто в этом виноват?
кир
2018-12-12 11:30:02
Лох, 1000 лет враги и что? Природный инстинкт заставляет так поступать. Виновных нет.
кир
2018-12-12 09:22:30
Чего наши "союзники" картонные не участвуют в маневрах у границы недружественного соседа? Вот так во всём с "братскими" народами. Пора оставить в прошлом советские привычки. Только баш на баш.
бюджет
2018-12-12 08:39:17
Одна фишка : лишь бы не было войны.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.12.2018, 12:17
СРОЧНО: Президиум Верховного суда РФ отменил приговор и прекратил уголовное преследование Девлета Алиханова – его полностью оправдали
06.12.2018, 10:26
Некуда идти
05.12.2018, 17:49
Два человека погибли в страшном ДТП с автобусом в Карелии
06.12.2018, 06:40
Алиханов выйдет на свободу, как только в колонию Сегежи поступят документы суда
09.12.2018, 18:15
"Будем выводить с полицией"
09.12.2018, 09:49
ВИДЕО: К жителю Петрозаводска во двор пришла крупная рысь

Аналитика

Сегодня 11:35
Обществоведение
В чьи сети попались?
Почему жители Древлянки три дня сидели без света и виноваты ли в этом энергетики?
60 лет работы для людей
Сегодня 10:49
Избиение старушек 2
Сегодня 09:14
Петрозаводск в ближайшие 3 года станет безопасней и комфортней 1
10.12.2018 15:35
Игры вокруг "Кареллеспрома": следите за руками 8
07.12.2018 12:37
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2018 15:50
Без политики
Платная медицина. Как вернуть 13%
В преддверие новогодних праздников хочется купить подарки всем, кого любишь, и именно в такие моменты хочется иметь возможность хоть где-то сэкономить.
"Совершенная ахинея" 7
06.12.2018 13:24
Не в коня корм 7
04.12.2018 16:05
Катаракта у всех впереди. Что делать? 1
30.11.2018 14:54
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел марафон ползунков
10.12.2018 10:39
все фото и видео

Опрос

Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»