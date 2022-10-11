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IT-компания из Петрозаводска запустила портал, где можно купить земельный участок в Карелии

Новости. Общество
13:20, 09 Ноября 2022
фото: © Pavel Vaschenkov / shutterstock

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Республика Карелия лидирует по интересу к покупке земельных участков. Поэтому местные IT-разработчики из Петрозаводска создали и запустили этой осенью портал по земельным участкам в Карелии. И у них уже есть первые успехи.

С начала 2022 года в нашей стране вновь появился интерес к покупке земельных участков. Особенно в регионах с хорошей экологией и транспортной доступностью.

Республика Карелия — одно из самых популярных направлений. Купить участок в Карелии хотят как те, кто давно мечтает о своём загородном доме, так и бизнесмены, планирующие развивать туризм или своё предприятие.

Здесь экологический рай во всех смыслах: уникальная природа, известные магические места, горнолыжные курорты, красивые леса, множество рек и озёр, два из которых — самые большие в Европе.

Поэтому петрозаводская IT-компании OOO «Еврогарант» решила создать проект по загородной недвижимости, чтобы те, кому интересны участки в Карелии, могли максимально комфортно и быстро подобрать для себя подходящий объект, а риэлторы и агентства недвижимости получили дополнительный канал продаж.

Так появился проект «Земля-в-Карелии.рф». Несмотря на то, что сайт начал работу только осенью 2022 года, команде разработчиков уже удалось вывести его на первые страницы поисковых систем. Особенно активно проект продвигают в Москве и Санкт-Петербурге.

Разработчики учли интересы покупателей и спроектировали понятный сайт с удобным интерфейсом. Каталог на сайте структурирован по назначению земли: участки для индивидуального строительства, земля сельскохозяйственного назначения под СНТ и ДНП, земля промышленного назначения, а также услуги по кадастровым работам. Таким образом, покупатели могут сразу выбрать интересующее их направление.

Карточки самих объявлений тоже очень удобны. Кроме непосредственной информации по объекту, фотографий и данных о расположении есть отзывы о продавце и его рейтинг (что особенно важно для агентств), планировка объекта, возможность сразу позвонить или написать владельцу, а также оставить комментарий к самому объявлению.

Для зарегистрированных агентств и риелтеров предлагаются выгодные условия сотрудничества, выделен отдельный раздел, в котором агентство может создать, брендировать и продвигать страницу своей компании.  

По оценкам экспертов проекта «Земля-в-Карелии.рф» спрос и интерес на землю в Карелии будет только расти. С начала года по всему Северо-Западному Федеральному округу цены на землю и частные дома уже поднялись на 13%. А в следующем году рост цен может составить и 30%.

Команда «Земля-в-Карелии.рф» уверена, что их проект поможет росту популярности Карелии как направления загородного строительства. И все, кто интересуется земельными участками или хочет развивать своё хозяйство, смогут с их помощью найти подходящий и выгодный участок в Карелии.

 

Реклама / ООО «Еврогарант» / ИНН1001167660
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