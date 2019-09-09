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Новости. Политика
15:40, 09 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Итоги довыборов в Петросовет вызывают сомнения из-за серьезного нарушения в день голосования

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Практически целый день 8 сентября на информационных стендах со сведениями о кандидатах, об одном из них – Андрее Иванове из "Справедливой России" - размещалась недостоверная информация.

По округу № 10 (Центр, Зарека) на довыборах в Петросовет 8 сентября победила кандидат от "Единой России", заведующая детским садом Наталья Ларшина (459 голосов избирателей, 35.66%). Она выиграла у ближайшего соперника, кандидата от КПРФ Инессы Петкевич чуть больше 60 голосов (393 человека, 30.54%). На третьем месте – кандидат от "Справедливой России" Андрей Иванов, за которого проголосовали 219 человек (17.02%). Далее идут самовыдвиженец Клепкин и ЛДПРовец Прудниченко.

Результаты поставлены под сомнение, поскольку в день голосования со стороны Территориальной избирательной комиссии Петрозаводска №1, которая занималась организацией выборов, было допущено серьезное нарушение. Практически целый день на информационных стендах со сведениями о кандидатах, баллотирующихся в округе, об одном из них – Андрее Иванове из "Справедливой России" - размещалась недостоверная информация.

Началось с того, что наблюдатели заметили странность: информация о доходах, счетах и имуществе справедливоросса полностью совпадала со сведениями о другом кандидате, который баллотируется от другой партии в другом районе города. Выяснилось, что на всех десяти участках округа № 10 Андрею Анатольевичу Иванову на информационных стендах приписали зарплату сотрудника Петрозаводской военизированной охраны (хотя для кандидата трудиться там даже физически было бы затруднительно, поскольку он передвигается в инвалидной коляске), а еще пенсию сотрудника УФСИН (а он 1984 года рождения). Таким же фейком оказались сведения об имуществе, транспортных средствах и счетах.

Вся эта ложь на обозрение избирателей выставлялась до тех пор, пока общественные контролеры не скинули фотографии стендов в телеграм-канал и не сообщили о нарушении председателям УИКов. Только к вечеру, около 17 часов в Территориальной избирательной комиссии решили признать свершившийся факт. Сотрудники комиссии в спешке поехали по участкам и начали вручную заклеивать лживые сведения об Андрее Иванове листками бумаги с достоверной информацией. Справились с этой работой они только к шести часам вечера, когда до окончания выборов оставалось всего два часа, и большинство избирателей уже проголосовало.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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кир
2019-09-09 16:18:58
К кормушке не пустили. Нет сомнений в правильности выбора людей и правильной работе избиркомов.
zanoza
2019-09-09 16:01:06
Так и было задумано :)
Leopol'd
2019-09-09 15:56:52
Вот если бы он победил, эта ошибка в данных послужила бы поводом для аннулирования голосования. А т.к. победитель бюджетник от ЕР, ошибку признают незначительной.
Вангую...
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