Итоги выборов в карельском Приладожье: "Сортавала не склоняется!"

Руководство Карелии получило самый оппозиционный представительный орган местного самоуправления в республике.

Карельские "справедливороссы" шли на выборы в совет объединенного Сортавальского городского поселения под лозунгом "Сортавала не склоняется!". С филологической точки зрения утверждение это ошибочно, поскольку финский топоним Сортавала уже давно русифицирован и склоняется по правилам русского языка точно так же, как Лахденпохья. Однако в Сортавале несклоняемое написание и произношение городского названия стало своеобразным символом местной идентичности – при том, что коренного карельского и финского населения в Северном Приладожье почти не осталось. Более того, в условиях политического противостояния с республиканской властью, которая, собственно, и инициировала объединение Сортавальского и Хелюльского городских поселений, тезис о "несклоняемости" Сортавалы превратился в довольно сильный оппозиционный лозунг.

И он сработал: по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Карелии, на состоявшихся 8 ноября выборах депутатов Сортавальского городского поселения кандидаты от партии "Справедливая Россия" одержали победу в 10 из 17 округах. А республиканская власть получила в Сортавале едва ли не самый оппозиционный представительный орган местного самоуправления в Карелии.

Читайте подробнее в статье "Холодный душ для партии власти".