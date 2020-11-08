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Итоги выборов в карельском Приладожье: "Сортавала не склоняется!"

Новости. Политика
12:41, 09 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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Руководство Карелии получило самый оппозиционный представительный орган местного самоуправления в республике.

Карельские "справедливороссы" шли на выборы в совет объединенного Сортавальского городского поселения под лозунгом "Сортавала не склоняется!". С филологической точки зрения утверждение это ошибочно, поскольку финский топоним Сортавала уже давно русифицирован и склоняется по правилам русского языка точно так же, как Лахденпохья. Однако в Сортавале несклоняемое написание и произношение городского названия стало своеобразным символом местной идентичности – при том, что коренного карельского и финского населения в Северном Приладожье почти не осталось. Более того, в условиях политического противостояния с республиканской властью, которая, собственно, и инициировала объединение Сортавальского и Хелюльского городских поселений, тезис о "несклоняемости" Сортавалы превратился в довольно сильный оппозиционный лозунг.

И он сработал: по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Карелии, на состоявшихся 8 ноября выборах депутатов Сортавальского городского поселения кандидаты от партии "Справедливая Россия" одержали победу в 10 из 17 округах. А республиканская власть получила в Сортавале едва ли не самый оппозиционный представительный орган местного самоуправления в Карелии.

Читайте подробнее в статье "Холодный душ для партии власти".  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-11-09 13:22:56
Хде социопат, хде кир со справкой? Шах и мат вам педриоты. Почему до сих пор не на мостике?
zanoza
2020-11-09 12:57:48
Кир, а ты и теперь будешь спорить? :)
Гость
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